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"التخطيط" تشارك ببرنامج تأهيل القيادات النسائية لحل مشاكلهن بالمؤسسات

السبت، 22 يونيو 2019 01:31 م
"التخطيط" تشارك ببرنامج تأهيل القيادات النسائية لحل مشاكلهن بالمؤسسات جانب من اللقاء
كتبت- هبة حسام

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شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ببرنامج المعهد القومى للإدارة لتأهيل القيادات النسائية، والذى يستهدف السيدات العاملات بالوزارات المختلفة. 
 
وأكدت الدكتورة هويدا بركات، إن اللقاء جاء كفرصة لنشر ثقافة التنمية المستدامة لتتحول لأسلوب حياة، وليكن المتدربين من الشباب أو موظفى الدولة ومن كل الفئات سفراء للتنمية المستدامة، ليقوموا بدورهم بنشر الوعى بأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة بتدريب من حولهم عليها لتتسع بذلك دائرة المعرفة، حتى يصبح الجميع جزء من الحوار المجتمعى، ويشارك المجتمع فى وضع الأهداف والرسالة، مع التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.
 
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وقامت رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، خلال البرنامج بتقديم تعريفاً وافياً عن أهمية التنمية المستدامة، وأبعاد التنمية الثلاث، البيئية والاقتصادية والاجتماعية  وتناولت بركات الحديث حول تاريخ تطور التنمية المستدامة والأهداف الائنمائية للألفية إلى جانب كيفية اتخاذ الدولة للقرارات الاستراتيجية.
 
ولفتت إلى أسباب اتخاذ الدولة لقرار تحديث الاستراتيجية، مشيرة إلى ضرورة التنسيق، فيما بين الوزارات لإتمام عملية التحديث بالشكل الأمثل، كما تطرقت بركات إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية التى سيتم إدراجها فى النسخة المحدثة من الاستراتيجية، والأهداف والغايات التى ستشمل عليها. 
 
وناقشت الدكتورة هويدا بركات بعض وسائل وطرق الحوكمة، موضحة أن هناك تقاطع فيما بين الحوكمة والأبعاد الثلاثة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة على ضرورة حل المشاكل التى تواجه القيادات النسائية داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
 
جدير بالذكر أن برنامج تأهيل القيادات النسائية جاء فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية فى الحياة السياسية وبالجهاز الإدارى للدولة والمجتمع بصفة عامة.
 
ويدور التدريب حول تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة، لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة.
 
 
 
 

التنمية المستدامة

تاهيل القيادات النسائية

وزارة التخطيط

مؤسسات الدولة

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