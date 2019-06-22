سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 04:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يستهدف أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء ويقتل 8 فى الضالع

السبت، 22 يونيو 2019 03:59 م
التحالف العربى يستهدف أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء ويقتل 8 فى الضالع قوات التحالف العربى
صنعاء /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعى فى اليمن، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى العاصمة صنعاء، فيما قتل عدد من الانقلابيين فى محافظة الضالع، وتقدم الجيش الوطنى بمناطق فى محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، إن الغارات الجوية للتحالف استهدفت أهدافا عسكرية للميليشيات فى معسكر (جربان) بمديرية (سنحان) جنوبى العاصمة صنعاء.

وفى محافظة الضالع، أفادت المصادر بمقتل 8 عناصر من الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران، جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه فى منطقة "الزبيريات"، شمالى المحافظة، موضحة أن القوات المشتركة استهدفت الآلية عقب كسر زحف لمليشيات الحوثى باتجاه "الزبيريات"، حيث يسعى الانقلابيون لاستعادة المواقع التى خسروها فى الأيام الماضية.

وفى سياق آخر، فجرت ميليشيا الحوثى جسر عبور فى الخط العام بمنطقة "القراعية"، غربى مديرية قعطبة، والذى يربط بين محافظتى الضالع وإب.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات الانقلابية قطعت الخط العام فى منطقة "سليم" غربى المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية.

 


التحالف العربى

قوات التحالف العربى

الحوثيين

الحوثى

صنعاء

الضالع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات التحالف العربى تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين انطلقتا من صنعاء

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:35 م

التحالف العربى: مبعوث أمريكا أطلعنا على سلاح وفرته إيران لميليشيات الحوثى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:09 م

المتحدث باسم التحالف العربى يكشف تفاصيل عملية "الحديدة" ضد مليشيا الحوثى

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:27 ص

التحالف العربى يستهدف مناطق الميليشيات الحوثية شمال الحديدة فى اليمن

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:00 ص

التحالف العربى: الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فى جازان

الخميس، 20 يونيو 2019 08:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة