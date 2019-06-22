التحالف العربى يستهدف أهدافا عسكرية للحوثيين بصنعاء ويقتل 8 فى الضالع

صنعاء /أ ش أ/

شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعى فى اليمن، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى العاصمة صنعاء، فيما قتل عدد من الانقلابيين فى محافظة الضالع، وتقدم الجيش الوطنى بمناطق فى محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، إن الغارات الجوية للتحالف استهدفت أهدافا عسكرية للميليشيات فى معسكر (جربان) بمديرية (سنحان) جنوبى العاصمة صنعاء.

وفى محافظة الضالع، أفادت المصادر بمقتل 8 عناصر من الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران، جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه فى منطقة "الزبيريات"، شمالى المحافظة، موضحة أن القوات المشتركة استهدفت الآلية عقب كسر زحف لمليشيات الحوثى باتجاه "الزبيريات"، حيث يسعى الانقلابيون لاستعادة المواقع التى خسروها فى الأيام الماضية.

وفى سياق آخر، فجرت ميليشيا الحوثى جسر عبور فى الخط العام بمنطقة "القراعية"، غربى مديرية قعطبة، والذى يربط بين محافظتى الضالع وإب.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات الانقلابية قطعت الخط العام فى منطقة "سليم" غربى المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية.