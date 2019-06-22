التايم ترد على ترامب بعد نشره فيديو لها: نسخة محرفة لما نشرناه فى 22 أكتوبر

كتبت رباب فتحى

نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فيديو لمجلة "التايم" الأمريكية عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير، يتحدث عن سيطرته على المشهد السياسى الأمريكى واستمرار سياساته الشعبوية لسنوات مقبلة.

ولكن ردت عليه مجلة التايم الأمريكية بتغريدة كتبت فيها: الفيديو الذى قمت بمشاركته هو نسخة محرفة مما نشرناه فى 22 أكتوبر، 2018 وها هي النسخة الحقيقية، حيث أعادت بدورها نشر الفيديو الأصلى.

The animation you shared is a manipulated version of the Oct. 22, 2018, cover of TIME. Here's the real one pic.twitter.com/P0WF2nSeNH — TIME (@TIME) June 21, 2019

ويظهر فى الفيديو لافتة كتب عليها ترامب 2024، ثم يليها ترامب 2028 ثم ترامب 2032 ثم ترامب 2036، ثم ترامب 2042 تليها لافتة كتب عليها ترامب 2044. واختارت المجلة آنذاك عنوانها الرئيسى على الغلاف "كيف يستمر النهج الترامبى بعد ترامب"، فى إشارة إلى أن سياسات الرئيس الأمريكى المثيرة للجدل ستستمر 20 عاما بعد رحيله عن البيت الأبيض فى 2024 وذلك فى حال فوزه بدورة ثانية فى انتخابات 2020.

وما كان من ترامب إلا أن نشر فيديو مماثل لكن يظهر فيه الرئيس الأمريكى وقد وقف على لافتة تظهر فيه السنوات التى سيمتد فيها نهجه، حيث تنبأت بتأثيره إلى ما لا نهاية وإلا الأبد.



غلاف ساخر لترامب غلاف ساخر لترامب

وعلق الكثير من النشطاء بالسخرية من الرئيس لنشره غلاف المجلة الذى صدر العام الماضى، وكتب أحدهم أنه من الغريب إعادة نشر الغلاف، لأنه لا يتحدث عن إعادة انتخابه رئيسا فى 2020 وإنما عن استمرار الشعبوية لـ20 عاما بعد رحيله.

كما نشر عدد من المدونين كذلك أغلفة محرفة للتايم للسخرية منه، حتى أن أحدهم كتب "مهرج مسئولا"، ونشر صورة لترامب ووجهه ملون كالمهرج.