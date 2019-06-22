الاتحاد الإفريقى ينشر 35 مراقبا لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا

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أعلنت بعثة من مراقبى الاتحاد الإفريقى، أنها نشرت 35 مراقبا، يمثلون 22 بلدا إفريقيا، لمتابعة الانتخابات الرئاسية الموريتانية، التى انطلقت اليوم السبت.

وأكد متحدث من البعثة الإفريقية، فى تصريح للصحفيين، أنها بدأت اليوم زيارات إلى مراكز التصويت فى نواكشوط؛ وذلك للاطلاع على انطلاق عملية الاقتراع فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث، إن اللجنة "ستعمل على زيارة أكبر قدر ممكن من المراكز ، قبل الخروج بملاحظات حول سير عملية الاقتراع".

ويراقب هذه الانتخابات الموريتانية عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى الموريتانية، بالإضافة إلى مراقبين أجانب قدموا من عدة دول يمثلون المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والاتحاد الإفريقي، ومؤسسة جيمى كارتر الأمريكية، والمنظمة الفرانكفونية الدولية.