سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 09:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 22 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36 
شبين الكوم 23 35
طنطا 23 34
دمنهور 23 32
الإسكندرية 24 30
بلطيم 24 30
مطروح 22 30
السلوم 20 31
سيوة 23 36
بورسعيد 23 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 36
السويس 26 35
العريش 19 31
رفح 20 31
رأس سدر 25 36
نخل 17 35
نويبع 25 35
طابا 24 34
كاترين 16 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 38
مرسى علم 28 37
الفيوم 24 36
بنى سويف 24 36
المنيا 23 36
أسيوط 25 37
سوهاج 26 38
قنا 26 40
الأقصر 27 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 27 42
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 26 38 
ابو رماد 27 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 27 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 46
المدينة 30 44
الرياض 23 41
المنامة 31 38
أبوظبى 32 41
الدوحة 30 40
الكويت 30 44
دمشق 14 34
بيروت 23 28
عمان 16 30
القدس 18 27
غزة 22 28
بغداد 27 42
مسقط 32 34
صنعاء 15 29
الخرطوم 29 41
طرابلس 25 34
تونس 21 35
الجزائر 19 24
الرباط 14 24 
نواكشوط 20 30
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى

أنقرة 15 28
أسطنبول 22 30
إسلام آباد 26 40
نيودلهى 28 45
جاكرتا 22 32
بكين 22 34
كوالالمبور 24 31
طوكيو 19 26
أثينا 22 33
روما 18 30
باريس 15 24
مدريد 15 28
برلين 12 24
لندن 13 21
مونتريال 15 26
موسكو 19 30
نيويورك 18 26
واشنطن 17 28

الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

حاله الجو

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:16 م

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:00 ص

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:15 ص

لأول مرة.. محطة أرصاد جوية باستاد القاهرة.. رئيس هيئة الأرصاد يكشف: المحطة مزودة بأجهزة رصد حديثة ومتصلة بشاشات الاستاد.. ويؤكد: تسجل درجات الحرارة والرطوبة لحظيا.. وتعمل طوال البطولة

الخميس، 20 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة