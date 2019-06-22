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اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

السبت، 22 يونيو 2019 09:51 ص
اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين اكتشاف آثار صينية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات بلدية تيانجين شمالى الصين، اكتشاف أكثر من 50 موقعا أثريا يمتد تاريخها لثلاثة آلاف سنة، حيث يرجع تاريخها إلى الفترة بين عهد أسرة شيا (2070-1600 قبل الميلاد) وأسرة تشينج الإمبراطورية (1644-1911 م).

وقال "قان تساى تشاو" عالم الآثار بمركز تيانجين للحفاظ على التراث الثقافى – فى تصريح اليوم السبت - إن "حوالى 12 موقعا من بين المواقع المكتشفة ترجع إلى أوائل عهد أسرتى شيا وشانج (1600-1046 قبل الميلاد)، حيث تم العثور على العديد من قطع الفخار، بما فيها أوانى الطبخ والأوعية.

وأضاف تشاو، أن باقى المواقع هى مقابر للعامة من أسرتى مينغ (1368-1644) وتشينج الإمبراطوريتين.

 


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