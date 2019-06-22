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إنقاذ طالبة قبل الإنتحار وضبط جامعية حاولت التسلل للجنة الإمتحان بالبدارى بأسيوط

السبت، 22 يونيو 2019 01:13 م
إنقاذ طالبة قبل الإنتحار وضبط جامعية حاولت التسلل للجنة الإمتحان بالبدارى بأسيوط لجنة امتحان - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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تمكن مسئول الأمن ولجنة الإدارة بلجنة مدرسة أولاد الياس بمركز ساحل سليم، من إنقاذ طالبة حاولت إيذاء نفسها، والإنتحار من خلال استخدام "موس حاد" كان بحوزتها نتيجة صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتمت معالجتها داخل اللجنة.

كما تمكن مسئولوا الأمن بلجنة مدرسة البدارى الإعدادية بنين بالبدارى فى محافظة أسيوط، من ضبط طالبة بكلية الخدمة الإجتماعية ومقيمة بالبدارى فى محافظة أسيوط، دخلت لجنة الإمتحان متتسللة بين الطالبات وبتفتيشها عثر بحوزتها على جهاز محمول وتم تسليمها للشرطة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 ،يوم 8 يونيو الجارى حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء ،والتاريخ ،وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


الثانوية العامة

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امتحان مادة الفيزياء

الثانوية العامة 2019

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