إغلاق لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية

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أغلقت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا أبوابها في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وقال القائمون على عمليات التصويت إن بعض اللجان التي تشهد وجود طوابير من الناخبين في مناطق (تفرغ زينة والبصرة وعين الطلح وتل الزعتر) ستشهد مدا لعملية التصويت لتمكين كل الناخبين من ادلاء بأصواتهم وفقا للقانون.

وذكرت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت واحد وخمسين في المائة قبيل إغلاق لجان التصويت، وأن عملية التصويت سارت وفق الضوابط القانونية في كافة اللجان.

ويتنافس ستة مرشحين على كسب أصوات أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعين لجنة انتخابية بالمحافظات الموريتانية الخمسة عشر ولجان تصويت الجاليات في الخارج.