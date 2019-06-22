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إعلان الحداد 3 أيام لوفاة رئيس قبرص السابق ديميتريس خريستوفياس

السبت، 22 يونيو 2019 02:07 م
إعلان الحداد 3 أيام لوفاة رئيس قبرص السابق ديميتريس خريستوفياس رئيس قبرص السابق ديميتريس خريستوفياس
أ ش أ

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أعلنت الحكومة القبرصية، اليوم السبت، حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام، لوفاة الرئيس السابق "ديميتريس خريستوفياس" عن عمر ناهز 72 عاما.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أنه سيتم تنكيس جميع أعلام قبرص على المبانى العامة حتى المنتصف، كما تم إلغاء الأعمال الحكومية حتى إجراء الجنازة يوم الثلاثاء المقبل والذى تم إعلانه عطلة رسمية، مشيرة إلى أن الرئيس القبرصى "نيكوس أناستاسيادس" والحكومة بأكملها سيحضرون مراسم الجنازة.

وكان خريستوفياس - الذى تولى رئاسة قبرص فى عام 2008 لمدة خمسة أعوام - قد توفى بالأمس الجمعة عقب قضائه شهرا داخل المستشفى حيث كان يعانى من مشاكل بالتنفس.

 

 


الحكومة القبرصية

وفاة رئيس قبرص

وفاة ديميتريس خريستوفياس

اعلان الحداد فى قبرص

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