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إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بمحافظة بنى سويف

السبت، 22 يونيو 2019 06:19 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بمحافظة بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب شخصان، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكى أمام قرية 3 التابعة لمركز سمسطا بالصحراوى الغربى بدائرة محافظة بنى سويف 

 

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمود أمين محمد 21 سنة، طالب، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمود محمد حماد 29 سنة، ومقيم بمركز بنى مزار التابع لمحافظة المنيا مصابا بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم.

 

 


بنى سويف

الصحراوى الغربى

الطريق الصحراوى

حادث تصادم

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