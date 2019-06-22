إزالة 46 ألفًا و175 تعديًا على النيل.. وتحرير 52 ألفًا و476 مخالفة جديدة

أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى، إزالة 46 ألفًا و175 حالة تعدٍ على النيل من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة .

وأوضح خالد، فى تقرير له، تحرير 52 ألفا و476 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية، ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.