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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22-6-2019

السبت، 22 يونيو 2019 01:11 م
أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22-6-2019 عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة
كتب ــ أحمد حمادة

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كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك استقرار فى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، موضحا أن أسعار الدواجن اليوم السبت 22- 6- 2019 تراوحت ما بين 22 – 23 جنيها للكيلو تسليم مزراعة ، متوقعا أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة. 
 
وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ"اليوم السابع " أن أسعار البيض شهدت انخفاضا طفيفا حيث وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه تسليم مزرعة، علي أن يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 32 – 35 جنيها حسب المنطقة.

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