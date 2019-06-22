أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22-6-2019

كتب ــ أحمد حمادة

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك استقرار فى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، موضحا أن أسعار الدواجن اليوم السبت 22- 6- 2019 تراوحت ما بين 22 – 23 جنيها للكيلو تسليم مزراعة ، متوقعا أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة.

وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ"اليوم السابع " أن أسعار البيض شهدت انخفاضا طفيفا حيث وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه تسليم مزرعة، علي أن يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 32 – 35 جنيها حسب المنطقة.