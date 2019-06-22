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أروقة الأزهر للغة العربية والقرآن الكريم تعلن عن قبول دفعات جديدة للدراسة

السبت، 22 يونيو 2019 03:33 م
أروقة الأزهر للغة العربية والقرآن الكريم تعلن عن قبول دفعات جديدة للدراسة رواق اللغة العربية للأزهر
كتب لؤى على

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أعلن رواق اللغة العربية للناطقين بغيرها قبول الدفعة الأولى فى البرامج الجديدة ،و تقدم ما يقرب من 300 وافد من جنسيات متعددة، حيث انعقدت اختبارات لتحديد مستوى المتقدمين يوم الأحد الماضى، وتم ذلك بالتعاون مع مركز تدريب وتطوير الوافدين

وفى ظل البرامج التى يقدمها الرواق الأزهرى تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم، والتى تجرى مقابلات للمتقدمين بها؛ لتحديد المستوى المناسب لكل متقدم والتى تستمر حتى غدا الجمعة، وقد بلغ عددهم ما يقرب من 4 آلآف من المصريين والأجانب.

ويأتى ذلك تحت إشراف الشيخ حسن عبد النبى "وكيل لجنة مراجعة المصحف" والدكتور عبد المنعم فؤاد "المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهر"، والدكتور هانى عودة عواد "مدير عام الجامع الأزهر"، تأتى هذه الجهود لتفعيل دور الأروقة على كافة المجالات، واحتوائها لجميع أطياف المجتمع، والقيام بدورها فى خدمة الدين والوطن.

 


الجامع الازهر

الطلبة الوافدين

الازهر الشريف

الرواق الازهرى

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