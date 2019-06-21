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4 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:58 م
4 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

 

وتنص المادة 31 من قانون الاحزاب السياسية، على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور"

 


المحكمة الدستورية العليا

قانون الاحزاب السياسية

أموال الاحزاب السياسية

ايجار الأماكن

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