وزير الخارجية السورى يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية

دمشق أ ش أ

بدأ وزير الخارجية والمغتربين السورى وليد المعلم، والوفد المرافق له زيارة رسمية، اليوم الجمعة، إلى كوريا الديمقراطية الشعبية تلبية لدعوة من نظيره رى يونج هو.

ويبحث المعلم خلال زيارته -وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)- مع كبار المسؤولين الكوريين مختلف جوانب العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها فى كل المجالات.

كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان وزير الخارجية السورى قد اختتم زيارته إلى الصين الشعبية التى استمرت خمسة أيام بحث خلالها مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطورات الوضع فى سوريا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.