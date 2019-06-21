مقتل شاب بحجر أثناء مروره بالصدفة بمشاجرة بالدقهلية

لقى شاب مصرعه رميا بالحجارة فى جبهته أثناء مروره بالمصادفة بمشاجرة بين اثنين من الجيران بسبب خلافات جيرة وتبادل للسباب وإلقاء الحجارة على بعضهما البعض.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز الستموني يفيد بوفاة "إبراهيم.إ.ق" 33 عاما، مقيم بقرية جاليا الأولى بعد إصابته بحجر قذفه أحد الأهالي خلال مشاجرة، فسارعوا بنقله لمستشفى بلقاس.

وتبين أن المتوفى مر فى الشارع بالصدفة أثناء تشاجر أسرتين بسبب خلافات جيرة وتبادل للسباب وتقاذف الحجارة بين " الهادي. ا.م" 61 عاما، و "فايز. ع.ع" 41 عاما، يقيمان بقرية جاليا الأولى، وأصيب بحجر أعلى حاجبه الأيمن، تسبب في وفاته، وتم نقله لمستشفى بلقاس، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير الواقعة برقم 4846 جنح مركز الستموني لسنة 2019، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطالبت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.