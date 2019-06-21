مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بدور تونس فى حماية اللاجئين

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استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم، بدار الضيافة بقرطاج مازن أبو شنب، ممثّل المفوّض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد مازن أبو شنب، فى تصريحات له عقب اللقاء وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن اللقاء كان فرصة لتناول وضع اللاجئين فى تونس، مثمنًا العمل الإنسانى الذى تقوم به الحكومة التونسية لحماية اللاجئين.

وعبر مازن أبو شنب، الذى ينهى تجربته مع الأمم المتحدة كممثل سامى بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للتجربة التونسية واعتبرها سباقة فى العمل الإنسانى، مثمنًا دور المجتمع المدنى فى هذا المجال.

وزير الخارجية التونسى يبحث مع سفير الولايات المتحدة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى الاستعدادات للدورة الثالثة للحوار الاستراتيجى التونسى الأمريكى المنتظر عقدها خلال الفترة القليلة القادمة بواشنطن، والمسائل المطروحة على جدول أعمالها، كما استعرضا سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية مجددا خلال اللقاء حرص تونس على المزيد من الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون المتميزة التى تجمعها بالولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة، مثمنا فى هذا الصدد الدعم الأمريكى المتواصل والثابت للمسار الانتقالى فى تونس.

وأضاف الجهيناوى، أن الدورة القادمة للحوار الاستراتيجى تمثل إطارا مهما لتعزيز البلدين بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائى وبالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فى أفق تسلم تونس لمهامها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولى خلال شهر جانفى 2020.

من جهته، جدد الدبلوماسى الأمريكى التأكيد على التزام بلاده بمواصلة مرافقة الجهود التى تبذلها تونس لتجاوز التحديات الراهنة ودعم التعاون الثنائى خاصة فى المجالات الاقتصادية فى ظل الامكانيات الهامة المتوفرة فى كلا البلدين.