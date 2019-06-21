مصرع شخص وإصابة والده صدمتهم سيارة ملاكى بطريق "أسيوط - سوهاج" الزراعى

أسيوط هيثم البدري

لقى شاب مصرعه بينما أصيب والده بإصابات بالغة بعد أن صطدمتهم سيارة ميكروباص بطريق أسيوط سوهاج الزراعى.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبو تيج يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بمنطقة الحماضلة بطريق أسيوط سوهاج الزراعى.

وبالإنتقال والإسعاف تبين مصرع "أحمد سعد"، 21 سنة، سمكرى سيارات وإصابة والده بإصابات بالغة فى غيبوبة تامة، وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى صدفا المركزى والمصاب للمستشفى الجامعى.

وأشارت التحريات التى قام بها فريق مباحث القسم أنه حال قبام المجنى عليهم بأعمال سمكرة السيارات أمام الورشة خاصتهم أنحرفت سيارة ملاكى عن مسارها ووقع الحادث.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.