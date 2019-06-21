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مرشح سابق لرئاسة أمريكا يطالب الكونجرس بإدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:03 م
مرشح سابق لرئاسة أمريكا يطالب الكونجرس بإدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب رئيس مؤسسة النبض الأمريكى
إيمان حنا

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أكد المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور تيد كروز، صاحب مشروع معدل لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، أنه فى إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما، تعمدت غض الطرف عن أعمال جماعة الإخوان الإرهابية.
 

جاء ذلك خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكى، عن كيفية إدراج جماعة الإخوان المسلمون على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة، نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى، وأدارها الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، بمشاركة عدد من أعضاء الكونجرس.

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وأشار كروز، فى كلمة تم بثه عبر الفيديو موجهة للحضور، إلى أن مصر أدركت خطورة تلك الجماعة، وقامت بحظرها ووضعها على قوائم الإرهاب، مطالبا الكونجرس أن يقوم بنفس الفعل، وشدد على أن الإدارة الأمريكية قادرة على تنفيذ الإدراج بنفسها دون الرجوع للكونجرس.

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و أضاف تيد كروز، إنه كان قد تقدم بتشريعات للكونجرس ومجلس الشيوخ تجرم جماعة الإخوان المسلمين، وتدعم إدراجها على قوائم الإرهاب، لافتا إلى اهتمامه بتقديم مشروع قانون معدل لإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب .

 


الكونجرس

النبض الامريكى

الارهاب

الاخوان

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