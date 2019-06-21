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مراسل CNN يشير لخلاف بين ترامب وبولتون حول إيران

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:00 ص
مراسل CNN يشير لخلاف بين ترامب وبولتون حول إيران بومبيو
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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كشف مراسل شبكة CNN الأمريكية عن وجود خلاف بين ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حول ‏كيفية التعامل مع إيران، وذلك عقب ساعات من اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولي وزارة الدفاع، لبحث الرد الأمريكي على إسقاط طهران طائرة درون مسيرة في مياه الخليج فجر الخميس. 
 
وكتب ألكسندر ماركوارتد علي حسابه الرسمي علي توبتر، "أخبرنى مسؤول في البيت الأبيض أن هناك خلاف بين ترامب وبولتون حول ايران... ترامب لا يريد صراع".
 
وتابع الصحفي الأمريكى،"بومبيو وبينس أسبير يعتبرون "أصوات متأرجحة". 
 
 
وكتب الكسندر "قال المصدر إن بوميو "غير مباشر"، وان الهدف هو اعادة تاسيس الردع ولكن هذا الأمر لايزال محفوف بالمخاطر". 
 
وكان دعا الرئيس الأمريكي ترامب، القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس، إلى حضور اجتماع حول إيران في غرفة العمليات . بعد ان أكد، في وقت سابق، أن "إيران ارتكبت خطأ فادحا"، فيما يخص إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.
 
وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت فى المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة، مؤكدا أن إنه لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات.
 
و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها. 
 
ويعد الحادث مرحلة جديدة دخل فيها التوتر المتصاعد بين ‏إيران الولايات المتحدة الأمريكية بعد ‏انسحاب ترامب من الاتفاق النووي منذ عام وإعادت فرض العقوبات على طهران و ادراج الحرس الثورى على قوائم الإرهاب الأمريكية.
 
ويأتى ‏الحادث بعد الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان قبل أسبوع واتهام الإدارة الأمريكية إلى إيران بالتورط في الحادث بالدليل، وهو أمر نفته وطهران.
 

 


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بومبيو

جون بولتون

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