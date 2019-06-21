مراسل CNN يشير لخلاف بين ترامب وبولتون حول إيران

كشف مراسل شبكة CNN الأمريكية عن وجود خلاف بين ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حول ‏كيفية التعامل مع إيران، وذلك عقب ساعات من اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولي وزارة الدفاع، لبحث الرد الأمريكي على إسقاط طهران طائرة درون مسيرة في مياه الخليج فجر الخميس.

وكتب ألكسندر ماركوارتد علي حسابه الرسمي علي توبتر، "أخبرنى مسؤول في البيت الأبيض أن هناك خلاف بين ترامب وبولتون حول ايران... ترامب لا يريد صراع".

وتابع الصحفي الأمريكى،"بومبيو وبينس أسبير يعتبرون "أصوات متأرجحة".

Sr WH official tells me it's Bolton vs Trump on how to proceed on Iran. Trump does not want conflict. Pompeo, Pence, Esper are “swing votes.” Pompeo is "a triangulator," source tells @MichLKosinski, "the goal is re-establishing deterrence, but that is still very risky.” — Alexander Marquardt (@MarquardtA) June 20, 2019

وكتب الكسندر "قال المصدر إن بوميو "غير مباشر"، وان الهدف هو اعادة تاسيس الردع ولكن هذا الأمر لايزال محفوف بالمخاطر".