محكمة جزائرية تأمر بحبس شريك "كيا موتورز" فى مزاعم فساد

رويترز

أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية، اليوم الجمعة، بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوى بشأن مزاعم فساد.

وعرباوى، هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التى تدير مصنعا لتجميع السيارات فى شرق الجزائر فى إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية، ولم يتسن لـ"رويترز"، بعد الاتصال بالممثل القانونى لعرباوى للتعقيب.

وقالت الإذاعة، إن المحكمة أحالت - فى وقت متأخر أمس الخميس - رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزيرى الصناعة السابقين يوسف يوسفى ومحجوب بدة، إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم فى القضية نفسها.