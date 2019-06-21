محافظ الوادى يوافق على تحرك سيارات الأجرة داخل المدينة ليلا لنقل المواطنين

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط،محافظ الوادى الجديد،أنه سيتم السماح لسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط أسيوط والقاهرة وسوهاج بالدخول إلى مدينة الخارجة بعد الساعة الثانية عشرة صباحا وذلك تسهيلا على المواطنين.

وقال الزملوط، فى بيان اليوم الجمعة،إنه سيجرى إعطاء توجيهات لإدارة المرور بالسماح لسيارات الأجرة بالدخول إلى المدينة بعد منتصف الليل تسهيلا على المواطنين الذين اشتكوا من عدم وجود سيارات أجرة تنقلهم من المدينة إلى الموقف فى الساعات المتأخرة من الليل.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن وصول 265 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات على مدار الـ20 يومًا الماضية.

وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، فى بيان ،استلام البطاقات من الوزارة وتسليم البطاقات للإدارات التموينية لمركز بلاط، لمركز باريس، لمركز الفرافرة،الداخلة، والخارجة، ولمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، ولمكتب تموين قرية المنيرة شمال واحة الخارجة.

وأضاف "معاذ"،أنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديرى الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف، فى أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

على جانب آخر، أعلن كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، عن إعداد مشروع يستهدف حفر بئر جوفى وإقامة 50 صوبة زراعية ضمن مشروع الظهير الصحراوى بقرية الهنداو التابعة للمركز.

أكد كمال، انتهاء الوحدة المحلية من دراسة المشروع وتجهيزه للتنفيذ من خلال جمعية تنمية المجتمع بالهنداو ، وسيجرى قريبا حفر بئر لرى هذه الصوب المزمع إنشاؤها ليخرج قريبًا الى حيز التنفيذ ليكون اكبر مشروع فى الظهير الصحراوى للقرية وسيعمل الى توفير الخضر والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

على جانب آخر، أكد رئيس مركز الداخلة، أنه يجرى حاليًا إجراء التشطيبات النهائية لمبنى الوحدة المحلية لقرية الهنداو بتكلفة قدرها 500 الف جنيه بدعم من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالإضافة الى الجهود الذاتية ، كما أن المبنى يقع على مساحة مائتين وخمسة وثمانين مترا مربعا وتلعب الجهود الذاتية دورا رئيسيا فى تجهيز وتشطيب المبنى بدعم من المواطنين والجمعيات الأهلية.