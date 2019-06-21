محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم مسابقة لأجمل صورة فوتوغرافية لأحد المعالم السياحية

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تنظيم هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة لمسابقة لأجمل صورة فوتوغرافيا يتم التقاطها حديثاً لأى مقوم جذب سياحى بالمحافظة لافتاً إلى أن المحافظة تذخر بالعديد من المعالم السياحية الجذابه التى تمثل مختلف العصور والحضارات وهو ما يعزز تعريف المواطنين وكافة فئات المجتمع الاسيوطى بهذه المواقع السياحية الهامة.

وأكد محافظ أسيوط فى بيان على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة حيال هذا القطاع الهام وتذليل كافة العقبات التى قد تواجهه والعمل على تنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم مسابقات ورحلات متنوعة.

وأوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بأسيوط إنه سيتم تنظيم مسابقة لأهل الفن والتصوير وهواة السياحة والفوتوغرافيا من خلال الصفحة الخاصة بهيئة تنشيط السياحة "تنشيط السياحة" على الرابطhttps://www.facebook.com/tourismpromation أو عبر البريد الالكترونى TourisminAssiut@yahoo.com أو تسلم باليد فى إدارة السياحة بالدور الثالث بديوان عام المحافظة وأخر موعد لتسليم الصور فى 30 يوليو المقبل موكداً على استمرار تنظيم مثل تلك المسابقات لرفع الوعى الثقافى والسياحى لدى أبناء المحافظة وتكريم الهواة واكتشاف المواهب فى التصوير الفوتوغرافى وابراز المعالم السياحية الخالدة التى تمتلكها المحافظة.

على جانب آخر، قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم وضع خطة لتأمين جميع أماكن عرض مبارايات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمختلف مدن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف لتأمين المواطنين الذين سيحتشدون أمام الشاشات للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

وأوضح المحافظ إنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والاسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبى والأدوية ومستلزمات الطوارىء بجميع أماكن عرض المباريات التى سيتم بثها بشكل مجانى للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ 50 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى الانتهاء من تجهيز المقار لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من عشاق الرياضة بمختلف المدن والقرى لمتابعة المبارايات التى ستنطلق اليوم 21 يونيو وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتلبية مطالب الجماهير ومحبى ومشجعى كرة القدم.

وأكد محافظ أسيوط أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطنى لافتا أن المحافظة تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التى تنظمها مصر والتى يتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها متمنياً التوفيق للمنتخب القومى وإسعاد الجماهير المصرية وتجديد الروح الرياضية والإحتذاء بهم كقدوة للنجاح والمثابرة.

يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضى ونوادى (أسيوط الرياضي، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضى ، البدارى الرياضى ، القوصية الرياضى ، أبنوب الرياضى ، ديروط الرياضى ، الغنايم الرياضى ، ساحل سليم الرياضي) ومراكز شباب (ناصر بالوليدية ، درنكه ، دير درنكه ، ريفا ، موشا ، منقباد ، بنى حسين ، مسرع ، سلام ، بنى غالب ، المطيعة ، أبوتيج ، النخيلة ، دوينة ، العقال البحرى ، النووارة قبلى ، القوصية ، الشيخ نجيب ، فزارة ، صدفا ، الدوير ، الوعاضلة ، ديروط الشريف ، صنبو ، جرف سرحان ، الفتح ، الوسطى ، بنى مر ، ساحل سليم ، الغنايم ، حى بحرى الغنايم ، دير الجنادلة ، حى السلام ، حجدم ، بنى عدى البحرية، بنى عدى أولاد عليو ، نزة قرار ، أبنوب ، كوم أبو شيل ، بنى محمديات)

كما شهد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الحفل الختامى للدورة التدريبية لإعداد وتأهيل 537 فردًا من الأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمحافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية والتى نظمها فرع نظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم خطط التنمية الثقافية والاجتماعية فى صعيد مصر والاهتمام بذوى القدرات الخاصة والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الخلاقة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والمقدم خالد مهنى مدير المركز التعليمى لنظم المعلومات وممثل وزارة الاتصالات وبعض الشركات الداعمة ولفيف من وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد.

وخلال مراسم الاحتفال أكد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى فى إطار دورها الداعم لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته - بالقدرات والامكانيات التى زود بها مركز نظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية ودوره فى تأهيل شباب الصعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات ليكون بمثابة منارة للعلم والتكنولوجيا فى جنوب مصر موكدًا حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل لذوى القدرات والاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير كافة مقومات الحياه الكريمة لهم.

كما أكد ممثل وزارة الاتصالات على الاستمرار فى التعاون الكامل مع القوات المسلحة لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير مهاراتهم الحياتية بما يؤهلهم لسوق العمل.

وفى نهاية الاحتفال تبادل محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية الدروع التذكارية ثم تم تكريم المشرفين على الدورة وأوائل الخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لإتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم بما يمكنهم من الاندماج فى المجتمع والحصول على فرص عمل مثالية.