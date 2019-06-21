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ماليزيا تؤكد استفادتها من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:53 ص
ماليزيا تؤكد استفادتها من الحرب التجارية بين أمريكا والصين وزير الماليه الماليزى ليم جوان اينج - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير المالية الماليزى ليم جوان إينج، أن ماليزيا قد استفادت من إعادة توجيه سلسلة التوريد العالمية إثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من خلال تعزيز قدرتها التنافسية لجذب استثمارات جديدة.

وقال إينج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الجمعة - "إننا نجهز أنفسنا خطوتين إلى الأمام ونحن مستعدون لمواجهة أسوأ حرب تجارية التى ستحدث خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة حيث تعد ماليزيا من بين الدول الكبرى التى تستفيد من نقل الأعمال وتحويلات التجارة والاستثمار من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف أن هذا يظهر جليا من خلال إحصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعتمدة فى الربع الأول والتى ارتفعت بنسبة 73.4%، مضيفًا أن أمريكا والصين تعتبران أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة المعتمد فى الربع الأول من هذا العام.

فى سياق متصل، قال وزير الشؤون الاقتصادية الماليزى عزمين على، إن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تعد فرصة فريدة لدول جنوب شرق آسيا، ومن هذا المنطلق، تستعد ماليزيا لاستغلال مختلف الفرص الاقتصادية التى قد تكون موجودة، مضيفًا أن المنافسة الدولية غير دائمة طوال الوقت، لذا تسعى الشركات إلى وجهات استثمارية بديلة للتعامل مع الحواجز التجارية المفروضة.

 


وزير المالية الماليزى

الحرب التجارية

الاستثمارات الصينية

الاستثمارات الامريكية

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