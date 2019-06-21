ماستر كارد: مصر سيكون لها الريادة إقليميا فى مجال المدن الذكية

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قال مجدى حسن مدير عام شركة "ماستركارد" العالمية فى مصر وباكستان، إن الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى مجال التحول الرقمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى المجتمعات العمرانية، ستجعل مصر رائدة فى مجال المدن الذكية على الصعيد الإقليمى والدولى.

وأضاف حسن - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة - أن الحكومة المصرية لديها خطط طموحة فى مجال المدن الذكية، وهو ما ظهر من خلال الاجتماعات واللقاءات التى عقدت على مدار الفترة الماضية، وقدمت خلالها "ماستركارد" خبراتها وبرامجها المتطورة فى مجال المدن الذكية والتى تطبقها فى أكثر من 100 مدينة حول العالم.

وأوضح أن ماستركارد قدمت مشروعا للحكومة لتطبيق نموذج المدن الذكية فى مجال المدفوعات الإلكترونية فى العاصمة الإدارية، بحيث تصبح أول مدينة متكاملة لحلول تكنولوجيا الدفع الإلكترونى إقليميا، وتشمل كافة المعاملات المالية إلكترونيا سواء خدمات دفع الفواتير أو الإيجارات أو "الباركنج" (انتظار السيارات) أو العيادات الطبية أو المرتبات أو التحويلات أو أى معاملة من المعاملات المالية الأخرى.

ولفت المدير العام لماستركارد فى مصر وباكستان إلى وجود تعاون كبير يحتذى به مع الحكومة المصرية منذ عام 2010 خاصة مع وزارة المالية، وكذلك تم استدعاء الشركة للبرلمان المصرى لأخذ الرأى ومناقشة قانون سرية البيانات، وتم الأخذ بالتوصيات التى قدمتها ماستر كارد، مؤكدا الاستمرار فى دعم الحكومة المصرية، ومشروعاتها من أجل التحول لاقتصاد رقمي، وتحقيق استراتيجيتها فى الشمول المالى الذى يعد هدفا رئيسيا.

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهو ما خلق الحاجة لإيجاد حلول وتطبيقات إلكترونية للتعامل مع هذا القطاع الهام الذى يمثل نحو 85% من حجم الاقتصاد ويشكل 70% من الصادرات ويستحوذ على نحو 90% من الوظائف فى السوق المصرية.

وقال مجدى حسن، إن ماستركارد قامت بإنشاء منظومة متكاملة لإجراء معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين بطريقة إلكترونية، ما أتاح الفرصة للحصول على تمويل، من خلال آلية رأس المال اليومى عبر تكنولوجيا الدفع الإلكترونى، وهو ما يساعد هذا القطاع بشكل كبير على النمو والتوسع وخلق فرص العمل، بعدما كان يواجه تحديات للحصول على التمويلات من البنوك لعدم وجود بيانات، ويستطيع هذا القطاع من خلال ميكنة المعاملات المالية باستخدام نظم الدفع الإلكترونية توفير معلومات وإنشاء قاعدة بيانات تسهل على البنوك تقديم التمويلات اللازمة له ما يساعد الاقتصاد على تحقيق مزيد من النمو.

وحول تأمين المعاملات المالية إلكترونيا، قال المدير العام لماستركارد فى مصر وباكستان إن هناك حلولا قوية للأمان والحماية للمعاملات المالية، وجعلها تتم بطريقة سهلة وأمنة وذكية، مؤكدا عدم إطلاق أية حلول دون أن تكون آمنة، كما أن تطبيقات الدفع الإلكترونى ساعدت فى الحد من عمليات التزوير من خلال القدرة اللحظية على تحليل البيانات، ومشيرا إلى أن عمليات التزوير تراجعت فى مصر منذ عام 2014 بنحو 11 مرة بفضل تطبيقات وحلول الدفع الإلكترونية.