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مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:10 م
مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد مظاهرات بغداد
كتب محمد تهامى زكى

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تظاهر المئات من العراقيين، مساء اليوم الجمعة، فى العاصمة بغداد احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان.

 

ووفقا لـRT  فإن التظاهرة يقودها أتباع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر ومجموعة من المدنيين المتحالفين معهم، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، فيما طالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التى تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التى ترفع ذات الشعارات.

 

 

يذكر أن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية فى العراق دعت الثلاثاء الماضى إلى تظاهرات فى عدد من المحافظات تنديدا بـ "التصرفات غير المسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".

 


اليوم السابع بلس

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