لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان الفيزياء قبل أدائه غدا

يواصل طلاب الثانوية العامة، أداء امتحانات الثانوية العامة 2019، ويؤدى الطلاب امتحان الفيزياء السبت المقبل، اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الامتحان.

1ـ راجع من كتاب المدرسة وابتعد عن الملازم والمراجع.

2ـ الامتحان يتضمن 45 سؤالا موزعة على أجزاء المنهج.

3ـ 28 صفحة عدد صفحات كراسة الامتحان.

4ـ زمن الامتحان 3 ساعات.

5ـ الدرجة الكلية للمادة 60 درجة.

6ـ استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة.

7ـ عند الإجابة عن الأسئلة المقالية أجب فى المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

8ـ إذا أجاب الطالب بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها.

9ـ الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد أولا حرصا على الوقت ثم الأسئلة المقالية.

10ـ قراءة الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عن الامتحان.



