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لجنة فى بلدة بالقدس تحذر من امتداد قرارات الهدم لكل ضواحى المدينة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:50 م
لجنة فى بلدة بالقدس تحذر من امتداد قرارات الهدم لكل ضواحى المدينة محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/

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حذرت لجنة "الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم" فى بلدة "صور باهر" جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، من امتداد قرارات الهدم التى تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى سائر البلدات والضواحى القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، الملتف حول المدينة المقدسة.

ولفتت اللجنة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدأ التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية.

وأشارت إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية ردت قبل 10 أيام الالتماس الذى تقدم به محامو المتضررين، مطلقة بذلك يد الحاكم العسكرى فى الضفة الغربية للتصرف كما يشاء منفذا قرارات وقف البناء والهدم الصادرة بحق الأهالى والسكان فى صور باهر، والمنطار، ودير العامود".

وأوضحت اللجنة "أن معظم هذه المنشآت مقامة على أراضى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلى الفلسطينى صاحب الصلاحية بمنح التراخيص، كونها أقيمت على أراضى السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق "أ و ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية".

وأكدت اللجنة رفضها المطلق لقرارات سلطات الاحتلال، مطالبة بالتراجع عنها والتوقف عن التذرع بالحجج الأمنية الواهية، وكذلك رفضها قرار فرض حرم أمنى للجدار العنصرى بعرض أكثر من 200 متر.

 


بلدة بالقدس

قرارات الهدم

فلسطين

تهويد القدس

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