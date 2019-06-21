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لأول مرة.. وزارة الاتصالات تفتتح مركزا لقياس اختبارات الخدمة بمصر خلال أيام

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:00 ص
لأول مرة.. وزارة الاتصالات تفتتح مركزا لقياس اختبارات الخدمة بمصر خلال أيام أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال أيام، مركز لقياسات جودة خدمات المحمول، على مستوى الجمهورية لأول مرة، وهو مركز تحكم يتضمن غرفة عمليات متواصلة لمراقبة الخدمة بجميع المناطق، وأجهزة حديثة وشاشات تحكم لم تكن متوفرة من قبل وفقا لما اكده مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع.

واستعانت وزارة الاتصالات فى وقت سابق، بشركة دولية لقياس جودة الخدمة تعمل تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بسبب مضاعفة المناطق التى يقوم الجهاز باختبار الخدمة بها.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد حذر شركات المحمول فى بيان شديد اللهجة فى وقت سابق بانه لن يتوانى و الملاحظ فى بيان الجهاز ،هو توجيه حديثه لجميع شركات المحمول العاملة فى السوق للحفاظ على جودة خدماتها، وذلك فيما يتعلق بتأكيده نصا فى البيان الذى أصدره سابقا، بالقول:" أنه من الآن فصاعدا لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

 


جودة الخدمة

جهاز تنظيم الاتصالات

مركز تحكم

قياس جودة الخدمة

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