كهرباء القناة: تأمين تغذية استاد السويس والإسماعيلية وملاعب تدريب أمم أفريقيا

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تمت مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات لاستاد الإسماعيلية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين، وتمت مراجعة الشبكة الكهربائية باستاد الإسماعيلية والسويس، وهم الملعبين الرئيسين لاستضافة مباريات المجموعة الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى ملاعب التدريب من بينها نادى القناة القديم ونادى القناة الجديد وملعب فندق ميركيور، وملعب جامعة قناة السويس فى الإسماعيلية، وفى السويس ملعب نادى بتروجيت وملاعب وادى دجلة وملاعب استاد الجيش.

وذلك بعد زيارته لاستاد الإسماعيلية، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة داخل ملعب الاستاد، استعدادًا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019.

كما تفقد رئيس شركة كهرباء القناة المبنى الإدارى داخل استاد الإسماعيلية، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام والملاعب الفرعية، والتأكد من ربطها بوحدات الطوارئ الخاصة بشركة القناه لتوزيع الكهرباء.

وأشرف المهندس محمد السيد عمليًا على تجربة حية فى تأمين التغذية الكهربائية سواء للوحدات العاملة أو الوحدات البديلة، بعد أن وفرت الشركة عدد من المصادر الاحتياطية من وحدات التوليد الطوارئ، وقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته وعضوية كل نواب رئيس الشركة تتواجد على مدار الساعة ولحين انتهاء البطولة، كما قرر تشكيل غرفة عمليات بقطاع كهرباء الإسماعلية برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديرو عام التشغيل والصيانة والمشروعات والسلامة والصحة المهنية ورئيس الهندسة الواقع في نطاقها الاستاد مع تشيكلهم لفرق تدخل سريع مجهزة بأحدث الأجهزة والسيارات لمواجهة أى طوارئ.

كما قرر تشكيل غرفة عمليات بقطاع كهرباء السويس برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديرى عام التشغيل والصيانة والمشروعات والسلامة والصحة المهنية وكذلك تشكيل فرق طوارئ مجهزه بكافة المهمات والأجهزة والسيارات لمواجهة أي طوارئ وتكون مقرها بجوار هذه الاستادات وتكون متواجدة على مدار الساعة ولحين انتهاء البطولة كذلك تشكيل غرفة عمليات داخل كل من استادات الإسماعيلية والسويس برئاسة رئيس قطاع الطوارئ ومديرو عموم الطوارئ بالشركة توفير كافة إمكانية الشركة من مهمات ومعدات وكل ما يطلب من اجل إنجاح البطولة إلغاء كافة الإجازات للعاملين بالطوارئ وقطاع كهرباء الإسماعيلية والسويس خاصتنا الهندسات الواقع في نطاقها الاستادات وكذلك فرق التشغيل والصيانة.

وأكد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال الموزع الرئيسى لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه، وتم عمل صيانة جسيمة على كشك المقصورة بإستاد السويس قدرة 1000 كيلوفولت أمبير، وإحلال محول المقصورة لاستاد الإسماعيلية من قدرة 500 كيلوفولت أمبير إلى 1000 كيلوفولت أمبير، كما تم إحلال المحولات والوزعات الحلقية ولوحات الجهد المنخفض، بالإضافة إلى إحلال 3 محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير وتركيب 4 محولات 500 كيلوفولت أمبير، وفى استاد السويس تم إحلال 4 محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير إلى 500 كيلوفولت أمبير وإحلال الموزعات ولوحات المنخفض، كما تم إحلال وحدات الربط مع الديازل وكذلك إحلال كابلات الجهد المنخفض بمقاطع تتناسب مع الأحمال، كما تم استكمال تركيب الكشافات بأبراج الإضاءة بما يحقق شدة الاستفادة المطلوبة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.



