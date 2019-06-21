كل ما تريد معرفته عن صادرات 10 محاصيل زراعية وصلت قيمتها 1.58 مليار دولار

كتب عبد الحليم سالم

حققت الصادرات الزراعية المصرية، خلال 8 أشهر، نحو 1.589 مليار دولار، وذلك فى الفترة من شهر سبتمبر 2018، حتى نهاية شهر إبريل 2019، وفق بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، حيث تم تصدير 3.294 مليون طن.

تعرف من خلال الإنفوجراف على صادرات 10 محاصيل زراعية مصرية، من حيث الكميات والقيمة المالية خلال فترة الثمانية أشهر.

1 - الموالح، تم تصدير 1.56 مليون طن، بقيمة 618.2 مليون دولار.

2 - بطاطس طازجة، تم تصدير 561 ألف طن، بقيمة 207.7 مليون دولار.

3 - بصل طازج، تم تصدير 344.7 ألف طن، بقيمة 111 مليون دولار.

4 - رومان طازج تم تصدير 130.4 ألف طن ،بقيمة 66 مليون دولار.

5 - طماطم طازجة، تم تصدير 130 الف طن بقيمة 45.8 مليون دولار.

6 - فاصولياء جافة، تم تصدير 55.9 ألف طن، بقيمة 50.1 مليون دولار.

7 - زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل، تم تصدير 44 ألف طن بقيمة 50.7 مليون دولار.

8 - فراولة طازجة، تم تصدير 37.3 ألف طن، بقيمة 85.1 مليون دولار.

9 - بطاطا حلوة، تم تصدير 37.1 ألف طن، بقيمة 16.4 مليون دولار.

10 - فول سودانى، تم تصدير 37 ألف طن ،بقيمة 60.1 مليون دولار.

كما تم تصدير أصناف أخرى بلغت 348 ألف طن ،بقيمة279.1 مليون دولار.