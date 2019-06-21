كاريكاتير صحف الإمارات.. ثروات العراق المنهوبة على يد الميليشيات

كتب محمد جمال

نشرت جريدة الاتحاد الإماراتية، كاريكاتير يظهر مدى ادعاءات النظام الإيرانى على أنه يسعى للسلام على الرغم من قيامه بعمليات عدائية فى المنطقة.





نشرت صحيفة البيان الإماراتية، كاريكاتير يظهر ثروات العراق المنهوبة على يد الميليشات الإيرانية.



