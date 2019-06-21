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كاريكاتير صحف الإمارات.. ثروات العراق المنهوبة على يد الميليشيات

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:18 ص
كاريكاتير صحف الإمارات.. ثروات العراق المنهوبة على يد الميليشيات كاريكاتير
كتب محمد جمال

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نشرت جريدة الاتحاد الإماراتية، كاريكاتير يظهر مدى ادعاءات النظام الإيرانى على أنه يسعى للسلام على الرغم من قيامه بعمليات عدائية فى المنطقة.

 

الاتحاد الإماراتية
 

 

نشرت صحيفة البيان الإماراتية، كاريكاتير يظهر ثروات العراق المنهوبة على يد الميليشات الإيرانية.

البيان الإماراتية
 

 


إيران

العراق

ثروات العراق

نفط

كاريكاتير

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