قوات التحالف العربى تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين انطلقتا من صنعاء

كتب محمد تهامى زكى

صرح العقيد تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، أن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية مساء اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى أن كلا الطائرتين بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء وتم اعتراضها وتدميرها فى الأجواء اليمنية.

وبيّن العقيد المالكى، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.