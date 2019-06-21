سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 05:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

قبل بدء الكان.. ما هى حالات إعادة المباراة طبقا لقانون الرياضة؟

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:43 م
قبل بدء الكان.. ما هى حالات إعادة المباراة طبقا لقانون الرياضة؟ كأس الأمم الأفريقية - أرشيفية
كتب علاء رضوان - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ اليوم الجمعة صافرة البداية لانطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تتخذ الجهات المختصة العديد من إجراءات السلامة والتأمين لخروج البطولة بالشكل الحضاري اللائق.

وفى هذا الإطار، كثيرا ما يحدث اللغط والخلط  بشأن الحالات التي يمكن من خلالها أعادة لمباراة كرة القدم  وسوف نوضح تلك الحالات حسب قوانين الفيفا- بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم. 

قبل الدخول بالتفاصيل، يجب التأكيد على أن خطأ الحكم «لو حدث» يعتبر خطأ بشرياً، وبالتالي لا يعتبر جزءاً أساسياً من أركان المباراة، وإعادة مباراة بسبب خطأ تحكيمي سيفتح الباب لإعادة مباريات كثيرة حدثت بسبب الأخطاء التحكيمية، إلا أنه وعلي الرغم من ذلك  هناك حالات يمكن من خلالها إعادة المباراة وهي وفقا لـ«قاسم» فى تصريحات لـ"اليوم السابع":

أولاً:

ارتكاب خطأ فني ذا طبيعة خاصة، وتلك الحالات كثيرة ومتعددة.

ثانياً:

عندما يرتكب الحكم أو الحكم المساعد خطأ تقديريا ويعترف بإقدامه على هذا الخطأ ومسببات ودوافع ذلك.

ثالثاً:

 عوامل خارجة عن إرادة الفريقين كسوء الأحوال الجوية - انقطاع الكهرباء - انهيارات في المدرجات وعوامل عديدة.

رابعاً: أخطاء لعوامل خارجية كاقتحام الجماهير لأرض الملعب أو مخالفات شغب في المدرجات أو سلوك عنيف بين اللاعبين أو ضد الحكم أو المساعدين من الفريقين أو من فريق واحد.

هذه هي أهم وأبرز الحالات التي تُعاد فيها المباراة بغض النظر عن النتيجة بعد اقتناع الجهة المنظمة، أما في حالة أن يرتكب فريق ما حالة من هذه الحالات لهدف التأثير على نتيجة المباراة فإن النتيجة تبقى دائما لمصلحة المتضرر.

هناك حالات أخرى – وفقا لـ«رجب» - يصبح فيها إعادة المباراة ممكناً، مثل وجود خلل في تطبيق قوانين اللعبة الأساسية، مثل اكتشاف أن الملعب مثلاً كانت أبعاده أقل أو أكبر من مجال الأبعاد القانونية بكثير، أو اكتشاف عيب خطير في الكرات جعل اللعبة غير ممكنة، أو اكتشاف أن المرمى لم يكن على خط مستقيم، وغير ذلك مما يهز أركان اللعبة مثل عدم اكتشاف الحكم أن المباراة بدأت بين 10 ضد 10 لاعبين وليس 11 ضد 11.

 

ومن الحالات النادرة التي تستدعي إعادة المباريات، هو ارتكاب الحكم خطأ يؤدي لعدم اكتمال المباراة مثل أن ينهي اللقاء والدقيقة 75 من دون إدراك منه، أو ينهي لقاء في الأدوار الإقصائية رغم الحاجة للعب وقت إضافي لحسم المتأهل، ومع دخول التكنولوجيا لكرة القدم، فإن ارتكاب تكنولوجيا خط المرمى خطأ فادحاً قد يؤدي لإعادة اللقاء، لأن الأمر لا يدخل ضمن الخطأ البشري، وإن كانت هذه النقطة لم تحسم  حتى الآن بشكل رسمي.

 

باختصار، لا يمكن إعادة أي مباراة بسبب خطأ بشري يحدث على أرض الملعب، ولو حدث مخالفات من أحد الفرق فإنه يتم معاقبته وليس إعادة اللقاء، وحتى التلاعب بالنتائج مع طرف ثالث لا يسمح بإعادة المباريات لطول التحقيقات، ولا حتى التسجيل باليد كما حدث سابقا في واقعه هدف مارادونا الشهير .

 

وهناك سيناريوهات قد يحدث بشأنها الخلط بخصوص المطالبة بإعادة المباريات مثل إشراك لاعب غير قانوني، أو تلاعب بالنتائج، أو قيام الجماهير بتصرفات مؤثرة على نتيجة اللقاء، فإن القرار يكون عقوبة على المخطئ بخسارة اللقاء أو بعقوبات أخرى حسب فداحة الخطأ، وبالتالي فإن الحكم الذي يرتكب أخطاء مؤثرة على النتيجة، يدخل في احتمالين؛ الأول أنه خطأ بشري  والثاني أنه خطأ متعمد بالاتفاق مع الفريق الخصم وهنا يصدر قرار بخسارة الفريق وحرمان الحكم .

 

 


بطوله كاس الامم الافريقيه

اعاده المباريات

الفيفا

قانون الرياضه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكاف: حكم مباراة مصر وزيمبابوى من أفضل حكام افريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:18 م

الكاف: منتخب مصر يبحث عن بداية مثالية ضد زيمبابوى فى أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:00 ص

المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع": إنتاج ماكينة حقن بلاستيك صناعة مصرية 100%..وخطة لرفع الحد الأدنى للمكون المحلى فى كافة الصناعات لـ 40%..خالد عبد العظيم: 3 شركات كبرى تتحول من الاستيراد للتصنيع

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:00 ص

إدارة الطيران الاتحادية تحظر كافة الرحلات الأمريكية فى مجال إيران الجوى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:51 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة