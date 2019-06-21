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فيديو..وزير بريطانى يدفع متظاهرة من عنقها خلال إحدى الفعاليات بلندن

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:43 ص
فيديو..وزير بريطانى يدفع متظاهرة من عنقها خلال إحدى الفعاليات بلندن تجمع برلمانى بريطانى
كتبت ريم عبد الحميد

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يخضع سياسى بريطانى رفيع المستوى للتحقيق بسبب فيديو ظهر فيه بشكل واضح وهو يمسك متظاهرة من عنقها ويخرجها خارج قاعة حدث كان يشارك فيه فى لندن أمس الخميس.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المحافظين غرقوا فى جدل جديد بعد أن ظهر وزير الدولة للشئون الخارجية مارك فيلد فى الفيديو وهو يمسك بمتظاهرة اعترضت خطاب ألقاه وزير المالية فيليب هاموند فى مانشن هاوس، مقر عمدة لندن.

وبدأت الشرطة التحقيق فى الواقعة مساء أمس، الخميس، بعدما ظهر مقطع الفيديو الذى بدا فيع مارك فيلد يدفع متظاهرة من حركة السلام الأخضر ويمسك عنقها، فى الوقت الذى ظهرت فيه دعوات تطالب بخسارة فيلد لمنصبه.

 

وفى بيان، أعتذر فيلد للمرأة وقال إنه سيحيل نفسه لمكتب مجلس الوزراء بشأن الوقعة. وأضاف فيلد، وهو عضو بالبرلمان البريطانى أيضا، أنه لم يكن هناك أمن حاضرا وشعر بالقلق من إمكانية أن تكون مسلحة.

 

وكان نواب من حزب المحافظين حاضرين للحدث حيث كان المستشار فيليب هاموند يلقى خطابا عندما صاحت المتظاهرة التى كانت ترتدى فستانا أحمر بكلمات "طوارئ المناخ".


وزير بريطانى

مارك فيلد

حزب المحافظين

ناشطة السلام الاخضر

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