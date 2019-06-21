سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. "بالتعاون مع إيران" الحمدين ينشئ غُرف تجسسية ضد الخليج

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:46 ص
فيديو.. "بالتعاون مع إيران" الحمدين ينشئ غُرف تجسسية ضد الخليج تميم
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة "مباشر قطر" تقريرًا يكشف تعاون النظام القطري مع نظيره الإيراني على استهداف مصالح الدول الخليجية الأخرى، لا سيما الإمارات والمملكة العربية السعودية، لا لشيء سوى أن هاتين الدولتين ترفضان نهج الحمدين التخريبي.

وذكر التقرير أن تنظيم الحمدين يشارك نظام الملالي الإيراني جميع الاستراتيجيات والأهداف التخريبية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والخليج على نحو خاص.

وأضاف أن هذه المشاركة لم تعد تقتصر على الجانب السياسي أو الاقتصادي فقط، بل تمددت لتشمل الجانب الأمني أيضًا، حيث يعمل الحمدين بالتعاون مع الملالي على إنشاء غرف تجسس بحرية في منطقة الخليج، بهدف استخدامها في ضرب مصالح الدول المعادية للحمدين وإيران، لا سيما أن هذه الدول تمر تجارتها عبر الملاحة في مضيق هرمز.

 

 


ايران

الحمدين

الخليج

الارهاب

قطر

السعوديه

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة