فيديو.. "بالتعاون مع إيران" الحمدين ينشئ غُرف تجسسية ضد الخليج

كتب أيمن رمضان

عرضت قناة "مباشر قطر" تقريرًا يكشف تعاون النظام القطري مع نظيره الإيراني على استهداف مصالح الدول الخليجية الأخرى، لا سيما الإمارات والمملكة العربية السعودية، لا لشيء سوى أن هاتين الدولتين ترفضان نهج الحمدين التخريبي.

وذكر التقرير أن تنظيم الحمدين يشارك نظام الملالي الإيراني جميع الاستراتيجيات والأهداف التخريبية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والخليج على نحو خاص.

وأضاف أن هذه المشاركة لم تعد تقتصر على الجانب السياسي أو الاقتصادي فقط، بل تمددت لتشمل الجانب الأمني أيضًا، حيث يعمل الحمدين بالتعاون مع الملالي على إنشاء غرف تجسس بحرية في منطقة الخليج، بهدف استخدامها في ضرب مصالح الدول المعادية للحمدين وإيران، لا سيما أن هذه الدول تمر تجارتها عبر الملاحة في مضيق هرمز.