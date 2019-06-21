فرقة الفن الشعبى بشمال سيناء تكرم أعضاءها 24 يونيو الجارى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم، استعداد فرقة الفن الشعبى، التابعة لمركز فنون خدمات الشباب والرياضة لتكريم أعضائها يوم 24 يونيو الجارى.

واوضح البيان أن المسابقة نفذتها الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية والكشفية تحت عنوان " المسابقة الفنية لمراكز الفنون على مستوى الجمهورية"، وحصل فريق الفن الشعبى لمركز فنون مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء ممثلا عن إدارة خدمات الشباب بشمال سيناء، على المركز الأول جمهورية فى الفن الشعبى.

وقدم إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء التهنئة للفريق مثمنا دور إدارة خدمات الشباب والعاملين وأعضاء الفريق و مصمم الرقصات والمدربين والمشرفين على الفريق بمركز الفنون.

ومقررا أن يتم التكريم بمسرح وزارة الشباب والرياضة ويقوم الفريق الفائز بتقديم عرض للفريق يوم الاحتفال.