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عضو بالكونجرس: نثق برجاحة قرار السيسى باعتبار الإخوان "إرهابية"

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:00 م
عضو بالكونجرس: نثق برجاحة قرار السيسى باعتبار الإخوان "إرهابية" جلسة الكونجرس
إيمان حنا

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قال عضو الكونجرس الأمريكى عن ولاية أيوا ستيف كينج، إنه يثق فى رجاحة قرارات مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، الذى اتخذ قرار إدراج جماعه الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وأكد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحذوا حذو مصر فى تلك الخطوة المهمة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى، جلسة أدارها الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، حول  كيفية إدراج جماعة الإخوان المسلمون على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة، وشارك فيها عدد من أعضاء الكونجرس.

وأشار كينج، إلى أهمية أن تتحد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتعاون مع الدول التى تواجه الإرهاب مثل مصر، لافتا إلى أنه فى السابق قام بالتقدم للكونجرس الأمريكى بتشريعات مختلفة عن الزواج، وغيره من الأمور البديهية، لكنه أصر على وجود تلك التشريعات.

وطالب كينج الكونجرس الأمريكى، بتمرير قانون إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهو القانون الذى يتبناه ويعضضه، والمقدم من قبل عضو الكونجرس ماريو دييز بالآلارت.


الكونجرس

النبض الامريكى

الاخوان

الارهاب

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