عادل عطية نقيبا للمهندسين بالغربية بـ1094 صوتا

الغربية - عادل ضرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات جوله الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة الغربية، بعد استقاله النقيب السابق محمد ضبعون، عن فوز المهندس عادل عطية رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عضو مجلس إداره النقابة، بمنصب نقيب المهندسين، بحصوله على 1094 صوتا، مقابل517 صوتا لمنافسه المهندس علاء فهمي.

كانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن إعادة بين المرشحين لحصولهما على أعلى الأصوات ولم يحصل أى منهما علي 50٪+ 1وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات الإعادة بينهما.

وأجريت الانتخابات فى 6 لجان منهم 2 بالمحلة وسمنود و4 لجان بطنطا وقطور وبسيون والسنطة وكفر الزيات وزفتى.