صور.. والد أحمد المحمدى: أتوقع فوز المنتخب اليوم بهدفين

الغربية محمد طارق

قال المحمدي عبد الفتاح عيسى، إنه وقف بجوار ابنه أحمد المحمدى، وكان يصطحبه للتدريب بمدينة المحلة 3 أيام أسبوعيًا، مشيرًا إلى اضطراره إلى بيع 5 قراريط، وهى كل ما يملك للصرف عليه وعلى شقيقاته البنات.

وأوضح لـ" اليوم السابع" أنه بعد تألق ابنه فى الدورى الإنجليزى أراد أن يرد الجميل لوالده فاشترى له 5 أفدنة بدلا من الـ5 قراريط التى باعها من أجله وهو ناشئ فى غزل المحلة.

وتابع: "تهافتت عليه العديد من الأندية منها الأهلى والزمالك وانبى وغيرها من الأندية الكبيرة، إلا أنه رفض أن ينضم لصفوف الأهلى أو الزمالك حتى لا يجلس على الدكة ويكون احتياطيًا لأى لاعب أقل منه، وصحت نبوءته حيث استطاع اللاعب أن يبهر الجميع بأدائه كظهير ايمن لنادى إنبى، وهو من أفضل اللاعبين الذين شغلوا هذا المركز، بعد ابراهيم حسن وياسر رضوان فى منتخب مصر، وكان تألقه وراء انضمامه لمنتخب مصر، وبدأ صيته ينتشر فى ربوع مصر، إلى أن تلقفته الأندية الانجليزية فى أقوى دورى لكرة القدم بالعالم، وظل يلعب فى الدورى الانجليزى منذ 11عامًا وحتى الآن".

واستطرد: "أبهر العديد من الأندية إذ استطاع أن يحفر اسمه بحروف من نور وسط عمالقه الكرة فى الدورى الانجليزى، واستطاع أن يصعد بفريقه (أستون فيلا) للصعود إلى الدورى الممتاز، وساهم فى العديد من الأعمال الخيرية لأبناء قريته الذى لم ينساهم طوال رحلته بالخارج، حيث ساهم فى العديد من المشروعات الخيرية أبرزها المساهمة فى إنشاء مستشفى للغسيل الكلوى بقريته، وصرف إعانات لليتامى والفقراء، وتزويج الفتيات اليتيمات إلى جانب أعمال الخير الأخرى التى لا يفصح عنها ولا يعلمها إلا الله".

وأشار إلى أن تنظيم بطولة أمم أفريقيا تنظيم رائع واهتمام كبير من القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا ظهور المنتخب بالظهور اللائق والفوز بالبطولة التي تمثل جميع المصريين.

وعن توقعاته لمباراة اليوم، قال إنه يتوقع فوز المنتخب المصري بهدفين يسجلهم اللاعب محمد صلاح، وتألق من جميع لاعبين المنتخب.



















