صور.. مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام وشاشات لمشاهدة كأس أمم أفريقيا

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت مراكز الشباب بالإسكندرية إستعدادات مكثفة قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تنطلق اليوم المباراة الافتتاحية بإستاد القاهرة.

وتزينت مراكز الشباب بالأعلام و برسومات و مجسمات لتميمة كأس الأمم الأفريقية، كما تم تجهيز شاشات كبرى و قاعات و ساحات لاستقبال المشاهدين لمتابعة البطولة بالمجان، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الفنية والرياضية للشباب من جميع المراحل السنيه تزامنا مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة.

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنه تم وضع شاشات عرض عملاقة بـ 6 مراكز وهى (الناصريه سموحه الانفوشى الشلالات برج العرب المعمورة) لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية وفتحها للجمهور مجانا بجانب الاحتفالات والعروض الفنية والمسابقات والألعاب المتنوعة داخل المراكز.

وأشارت إلى أنه فى سابقه جديده بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، سوف تقدم الطفل الفرعونى من براعم المديرية (توت التميمة) يجوب مراكز الشباب تعبيرا عن الفرحة باستقبال البطولة.

وأكدت وكيل الوزارة على حرص مراكز الشباب على تعليق اللافتات ترحيبا بالبطولة وترفع أعلام مصر والدول المشاركة بمجموعة الإسكندرية كما توزيع أعلام مصر لتشجيع المتتخب المصرى داخل مراكز الشباب.

مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام



مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام