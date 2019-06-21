صور .. محافظ قنا: 45 موقع بالمحافظة لعرض مباريات كأس الأمم الافريقية

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ قنا ،كافة مراكز الشباب والرياضة أصبحت جاهزة بالكامل لعرض مباريات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019، وأنه تم تجهيز 45 مقر تنوعت بين "مراكز شباب، حدائق، اندية ، وميادين على مستوى المحافظة. وتم دعمها بشاشات عرض كبيرة لمشاهدة مباريات البطولة.

وأكد الهجان ، فى تصريحات صحفية ، نعمل على إتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن والقري،لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في بطولة كاس الأمم الافريقية لكرة القدم، وسيتم توفير كافة سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب،حتى إنتهاء البطولة، معربا عن امنياته للمنتخب المصرى بالتوفيق خلال البطولة، ويصل للنهائي ويحصد البطولة التى تنظم على أرض مصر.

وفى سياق متصل عقدعبدالرحيم أبوزيد ، وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا إجتماع تنسيقي مع مديرى الإدارات ومسئولي خدمات الشباب للتنسيق، ومتابعة التجهيزات قبل ساعات من إذاعه مباريات كأس الامم الافريقيه بمراكز الشباب.