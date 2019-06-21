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صور.. محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:20 ص
صور.. محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار جهود محافظة الأقصر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وتنفيذًا لبروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

ومن جانبها قالت حنان أحمد، مدير المركز التكنولوجى لديوان المحافظة والمشرفة على المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، إن ذلك يأتى فى إطار وضع آليات العمل لتشغيل تلك المنظومة، لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين بالمراكز والمدن للعمل بشكل مركزى من خلال الشباك الواحد.

 

وأضافت حنان أحمد، فى بيان صحفى، أنه يتم حالياً إمداد المراكز التكنولوجية بالموظفين المدربين والأجهزة الحديثة، فضلا عن تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين واستقبالهم بصورة جيدة والتسهيل على المواطنين خلال تقديم طلباتهم وتعريفهم بالمستندات المطلوبة، وعلى ذلك قامت المحافظة بتطوير عدد 6 مراكز تكنولوجـية فى المراكز والمدن وهى (الزينية- الطود- البياضية- القرنة- أرمنت- إسنا)، بالإضافة للمركز الرئيسى بالديوان العام، فضلاً عن تدريب العاملين على المنظومة حتى تكون جاهزة للافتتاح قريباً.

 

ومن جانبه أوضح أحمد همام رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال، أن ما تقوم به وزارة التخطيط يأتى فى إطار الدور الحكومى لتطوير الخدمات الجماهيرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإدارى فى هذا الشأن.

 

وأضاف أحمد همام، أن أحد أهم الركائز التى تقوم عليها فكرة إنشاء المراكز التكنولوجية هى وجود مراكز قادرة على الاتصال بكافة الإدارات تستطيع القيام بالنيابة عن المواطن بمتابعة كافة معاملاته دون التنقل بين الإدارات المختلفة لإنهاء إجراءاته ولرفع كفاءة الأداء على جميع مستويات العمل، وتهدف منظومة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها حيث إن منفذ الشباك الواحد سيتلقى من المواطنين كافة الطلبات وتسليمها للمواطنين فى منفذ واحد فى موعد محدد.

 

وتعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين هى أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة أداء الإدارات الرئيسية التى تتعامل مع المواطنين على مستوى المحافظة، والهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها فى أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد فى عالم التكنولوجيا لصالح المواطن.

 

محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية (2)
محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية 

 

محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية (3)
محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية 

 

محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية (1)
محافظ الأقصر يعلن تفعيل المراكز التكنولوجية

الاقصر

المراكز التكنولوجية بالاقصر

خدمة المواطنين الكترونيا

تطوير مراكز الاقصر التكنولوجية

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