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صور.. فرحة كبرى بكفر الشيخ بتسجيل "تريزيجيه" أول أهداف بطولة أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:29 م
صور.. فرحة كبرى بكفر الشيخ بتسجيل "تريزيجيه" أول أهداف بطولة أمم أفريقيا أهالى كفر الشيخ يتابعون مباراة مصر وزيمبابوى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عبر أهالى محافظة كفر الشيخ عن فرحتهم بهدف محمود تريزحيه الذى افتتح به أول أهداف بطولة الأمم الأفريقية.
 
وقال أحمد حسن شقيق تريزيجيه، "لليوم السابع" الحمد لله الذى استجاب لدعاء والدته له بإحراز أول أهداف البطولة ويتمنى فوز منتخب مصر بالثلاثة.
 
وأضاف ابراهيم ريان، ابن عمه تريزيجيه أنه سعيد بهدف ابن عمته الذي افتتح به البطولة وكما صرح لليوم السابع، أنه يتوقع إحراز ابن عمته الهدف الأول.
 
وقال أشرف صحصاح، أنه سعيد بهدف لاعبنا تريزيجيه، ومازاد فخرى وجود لاعبين من كفر الشيخ فى المنتخب محمد الشناوى الذى أنقذ هدفا ومحمود تريزجيه الذي أحرز الهدف الأول.
 
وأضاف الدكتور بطرس يوسف، أنه يتابع المباراة من نادى سخا وسط الآلاف من الأهالي ونحن نشعر بالفخر بإحراز تريزيجيه لأول أهداف البطولة وأول أهداف المنتخب.
 
بينما قال جورج مجدى، من أبناء المحافظة، نتمنى أن يحرز تريزيجيه هدف أخر ويتمنى أن يحرز محمد صلاح هدفين، مؤكداً أن المباراة الافتتاحية فخر لنا.
 
فيما قال أحمد حمدي، نائب مدير نادى سخا، أنه سعيد بتواجد الآلاف في النادي لمتابعة المباراة وإحراز محمود حسن للهدف الأول ويتمنى مزيد من النجاح له.
 
وأضاف رضا صالح  مدير نادى سخا، فخر لكل أهالي المحافظة إحراز تريزيجيه للهدف،  فتريزيجيه ابن من أبناء نادى سخا وكان يتردد عليه وهو صغير مع شقيقه أحمد.
 
ويتابع ألالاف من الجماهير مباراة مصر وزيمابوي من على المقاهي وبمراكز الشباب والأندية والتي وفرت فيها المحافظة شاشات كبيرة، كما اجتمع عدد من الأطفال حول عدد من الفتيات بنادي كفر الشيخ ليرسمون علم مصر على وجوههم.
 
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