صور.. فرحة أبناء القليوبية بعد إحراز هدف الفراعنة الأول بكأس الأمم الأفريقية

القليوبية إبراهيم سالم

فرحة عارمة سادت أبناء القليوبية بجميع المراحل العمرية، بالهدف الأول بمباراة مصر وزيمبابوي، الذي أحرزه محمود تريزيجيه، حيث رفعت الجماهير على المقاهى أعلام مصر وإطلقوا الشماريخ تعبيرًا عن فرحتهم.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أنه تأتي مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.