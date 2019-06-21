صور.. تعامد الشمس على عدد من المعابد الفرعونية بمصر تزامناً مع التوقيت الصيفى

الأقصر – أحمد مرعى

رصد باحثون مصريون، اليوم الجمعة، مع بدء الإنقلاب الصيفى بمصر، إحدى الظواهر الفلكية التى عرفتها مصر القديمة فى العصور الفرعونية، حيث يقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أنه تعامدت الشمس على معابد دندرة فى غرب مدينة قنا، وهيبس فى الوادى الجديد، وإدفو فى أسوان، وأبيدوس فى سوهاج، ومعبدى بتاح ورمسيس الثالث، فى الكرنك، لتضىء التماثيل المقدسة وغرف تقديم القرابين، وذلك مع بدء فصل الصيف لدى قدماء المصريين.

وأضاف أيمن أبوزيد – فى بيان – أن الظاهرة تشمل أن تغرب الشمس من بين البوابتين الشرقيتين لمعابد الكرنك الفرعونى، بمشهد يعيد ماعرفته مصر من أسرار وعلوم تفردت بها بين شعوب الأرض قبيل آلاف السنين، مؤكداً أن رصد الظاهرة يأتى ضمن الجهود المصرية، لتشجيع ما يعرف بـ"سياحة الفلك"، والتى باتت تجتذب الكثير من السياح فى العالم.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن مصر تعد من أكثر الدول التى تحتوى مقاصدها الأثرية والسياحية على معالم تاريخية تؤرخ لعلوم الفلك عبر التاريخ، مثل منطقة النبطة جنوبى مدينة ابوسمبل، ومعبد دندرة فى مدينة قنا، بجانب ظواهر تعامد الشمس فى أكثر من 14 معبد فرعوني، بجانب معبدى أبوسمبل والكرنك ، حيث يتم تعامد الشمس فى أيام معينة من العام، بالتزامن مع أحداث تاريخية فى مصر القديمة، وكذلك ظاهرة ما يسمى بتعامد القمر الأزرق على معبد الكرنك الفرعونى الشهير فى الأقصر.

ورصد فريق بحثى برئاسة الدكتور أحمد عوض الباحث المتخصص الظواهر الفلكية بمعابد الفراعنة، وعضوية الباحث الطيب محمود وفريق معاون من الجمعية، تمكنوا من رصد وتوثيق 17 ظاهرة فلكية تشهدها معابد قدماء المصريين، فى الجيزة والأقصر واسوان وسوهاج وقنا والوادى الجديد.

ويقول الدكتور أحمد عوض الباحث الآثري، إن الظواهر التى جرى رصدها وتوثيقها، تؤكد ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك والهندسة، ومدى تمكنهم من تشييد معابدهم بإعجاز فلكى وهندسى جعل الشمس تتعامد فوق قدس اقداس كثير من المعابد، وفى ايام محددة من السنة ليتزامن ذلك التعامد، مع مناسبات دينية وأعياد وأحداث تاريخية فى كل عام، مثل تعامد الشمس على قدس أقداس بعض المعابد، فى يوم عيد الإله حورس، ويوم عيد الربة حتحور، ويوم الإنقلاب الصيفى، وعيد الإله آمون، وغير ذلك من الأحداث التى عرفتها مصر الفرعونية.



باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس علي عدد من المعابد الفرعونية (1)



باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس علي عدد من المعابد الفرعونية (2)



باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس علي عدد من المعابد الفرعونية (3)



باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس علي عدد من المعابد الفرعونية (4)



باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس علي عدد من المعابد الفرعونية (5)



باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس علي عدد من المعابد الفرعونية (6)