صور.. اضبط مخالفة.. غرق شوارع مدينة الخصوص بالصرف الصحى

يعاني سكان مدينة الخصوص من غرق شوارعها بمياه الصرف الصحي، التى أصبحت تهدد حياة المواطنين خاصة بشارع فوزى أبو يوسف وإبراهيم فودة.

وقال الأهالي منذ أكثر من شهر ونعانى من تلك الأزمة، ولا أحد يستجيب لينا من المسئولين، مشيرين إلى أن الروائح الكريهة والحشرات جراء تلك المياه كادت تقتلنا بجانب أننا لم نستطع الذهاب للعمل وممارسة حياتنا .

وطالب الأهالي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بضرورة حل تلك الأزمة التي تهدد صحة وحياة ذويهم.