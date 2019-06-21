سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 09:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:25 م
صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا استاد القاهرة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظهر استاد القاهرة الدولى فى أبهى صوره خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ، حيث سيشهد أولى لقاءات البطولة بين المنتخب المصرى ونظيره الزمبابوى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة القارية.

وتواجد مشهد الأهرامات الثلاثة داخل الاستاد لتبرز المعالم السياحية فى مصر، والتعريف بحضارة مصر الفرعونية.

وكانت قناة "time sports" رصدت لحظة تحرك منتخب مصر، من فندق الإقامة، متوجها إلى ستاد القاهرة الدولى استعدادًا لمواجهة زيمبابوى، فى المباراة التى ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تحتضنها مصر، ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التى تضم إلى جانبه كلا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.

Cairo Stadium (2)
Cairo Stadium (2)

 

Cairo Stadium
Cairo Stadium

 

Preparing for the opening ceremony (1)
Preparing for the opening ceremony (1)

 

Preparing for the opening ceremony (2)
Preparing for the opening ceremony (2)

 

 


اخبار الرياضه

استاد القاهره

امم افريقيا

استاد القاهره الدولى

افتتاح امم افريقيا

كان 2019

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. الرئيس السيسى يصل ستاد القاهرة لافتتاح أمم أفريقيا 2019

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:21 م

والله اشتقنا.. الجماهير المصرية تعود إلى قلعتها الحصينة استاد القاهرة فى يوم كروى عالمى.. التقاليع على كل شكل ولون داخل وخارج الملعب.. والمدرجات حاجة تفرح بطيف شعبى رائع فى افتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:17 م

صور.. اللمسات النهائية بمترو الأنفاق لاستقبال جماهير أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:04 م

صور..التجهيزات النهائية لمراكز الشباب بالأقصر استعدادا لافتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:54 م

صور.. إقبال جماهيرى على حدائق ومراكز شباب الإسماعيلية لمشاهدة افتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة