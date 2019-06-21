صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

كتب أحمد عرفة

ظهر استاد القاهرة الدولى فى أبهى صوره خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية ، حيث سيشهد أولى لقاءات البطولة بين المنتخب المصرى ونظيره الزمبابوى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة القارية.

وتواجد مشهد الأهرامات الثلاثة داخل الاستاد لتبرز المعالم السياحية فى مصر، والتعريف بحضارة مصر الفرعونية.

وكانت قناة "time sports" رصدت لحظة تحرك منتخب مصر، من فندق الإقامة، متوجها إلى ستاد القاهرة الدولى استعدادًا لمواجهة زيمبابوى، فى المباراة التى ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تحتضنها مصر، ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التى تضم إلى جانبه كلا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.



Cairo Stadium (2)



Cairo Stadium



Preparing for the opening ceremony (1)