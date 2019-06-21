سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 08:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال جماهيرى على حدائق ومراكز شباب الإسماعيلية لمشاهدة افتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:54 م
صور.. إقبال جماهيرى على حدائق ومراكز شباب الإسماعيلية لمشاهدة افتتاح أمم أفريقيا توافد المواطنين
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مراكز الشباب والحدائق العامة التى تعرض مجانًا مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، إقبال جماهيرى كبير من قبل المواطنين والمشجعين، لمشادة مباراة مصر وزيمبابوي،  افتتاح البطولة.
 
وشهدت مراكز الشباب والحدائق العامة تشديدات أمنية كبيرة، لتأمين المواطنين، أثناء مشاهدتهم مباراة الافتتاح.
 
ويقوم التليفزيون المصرى، بتغطية حية ومباشرة لنقل أجواء الحضور الجماهيرى، لمشاهدة مباراة الافتتاح.
 
IMG_0214
 
كانت محافظة الإسماعيلية، قد حددت 52 مركز شباب بالمحافظة علي مستوي جميع القرى والأحياء، لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 علي شاشات عرض وتلفزيونات.
 
ومراكز الشباب التي سوف يتم العرض من خلالها على وفيكتور وشاشات عرض كبيرة، هى مركز شباب الزهراء بحي أول، ومركز شباب الإسماعيلية، ومركز شباب شهداء العبور، ومركز شباب السلام بحي ثانى، ومركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب المروة بحي ثالث، ومركز شباب السحارة، ومركز شباب الزغابة، ومركز شباب أبو عطوة، بمركز ومدينة الإسماعيلية.
 
وفى مركز ومدينة أبو صوير سوف تذاع المباريات فى مركز شباب أبو صوير المحطة، ومركز شباب ابو صوير البلد، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الوراورة، ومركز شباب ناصر أبو عيادة، وفى مركز ومدينة القصاصين تذاع المباريات فى مركز شباب القصاصين الجديدة، ومركز شباب المحسمة المحطة، ومركز شباب صبري، ومركز شباب تل ثمود، ومركز شباب السويدات، ومركز شباب البغادة، ومركز شباب الهيش، ومركز شباب الكوع، ومركز شباب النجع، ومركز شباب الهوانية، ومركز شباب الوابورات، ومركز شباب أم عزام، ومركز شباب أم مشاق.
 
IMG_0215
 
وفى مركز ومدينة التل الكبير، تذاع المباريات بمركز شباب التل الكبير، ومركز شباب الاتحاد، ومركز شباب الظاهرية، ومركز شباب عرابي، ومركز شباب البعالوة الصغري، ومركز شباب تل أبو حامد،  وفى مركز ومدينة فايد تذاع المبارات فى مركز شباب فايد، ومركز شباب فنارة، ومركز شباب سرابيوم.
 
وفى القنطرة شرق تذاع المباريات فى مركز شباب القنطرة شرق القديمة، ومركز شباب القنطرة شرق الجديدة، ومركز شباب الأبطال، وفى القنطرة غرب، تذاع المباريات فى مركز شباب البياضية، ومركز شباب الشهيد خيري، ومركز شباب البناهوة.
 
وفى مركز ومدينة فايد يذاع المباريات فى مركز شباب أبو سلطان، ومركز شباب الشمس، ومركز شباب المخاضة، ومركز شباب السعيدية، ومركز شباب كسفريت، ومركز شباب كسفريت الحمراء، ومركز شباب البحيرات.
 
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".
 
وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
 
 
IMG_0216
 
IMG_0218
 
IMG_0219
 
IMG_0221
 
IMG_0222
 
IMG_0224
 
 
IMG_0225
 
IMG_0226
 
IMG_0227
 
IMG_0229
 
 

 

IMG_0239
 
 
 

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

استاد الاسماعيليه

اخبار المحافظات

امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

مصر

أمم أفريقيا

كأس أمم افريقيا 2019

الكان 2019

بطولة افريقيا

مصر تنظم امم افريقيا

2019 Africa Cup of Nations

CAN 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة