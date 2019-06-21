صور.. إقبال جماهيرى على حدائق ومراكز شباب الإسماعيلية لمشاهدة افتتاح أمم أفريقيا

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت مراكز الشباب والحدائق العامة التى تعرض مجانًا مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، إقبال جماهيرى كبير من قبل المواطنين والمشجعين، لمشادة مباراة مصر وزيمبابوي، افتتاح البطولة.

وشهدت مراكز الشباب والحدائق العامة تشديدات أمنية كبيرة، لتأمين المواطنين، أثناء مشاهدتهم مباراة الافتتاح.

ويقوم التليفزيون المصرى، بتغطية حية ومباشرة لنقل أجواء الحضور الجماهيرى، لمشاهدة مباراة الافتتاح.

كانت محافظة الإسماعيلية، قد حددت 52 مركز شباب بالمحافظة علي مستوي جميع القرى والأحياء، لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 علي شاشات عرض وتلفزيونات.

ومراكز الشباب التي سوف يتم العرض من خلالها على وفيكتور وشاشات عرض كبيرة، هى مركز شباب الزهراء بحي أول، ومركز شباب الإسماعيلية، ومركز شباب شهداء العبور، ومركز شباب السلام بحي ثانى، ومركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب المروة بحي ثالث، ومركز شباب السحارة، ومركز شباب الزغابة، ومركز شباب أبو عطوة، بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وفى مركز ومدينة أبو صوير سوف تذاع المباريات فى مركز شباب أبو صوير المحطة، ومركز شباب ابو صوير البلد، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الوراورة، ومركز شباب ناصر أبو عيادة، وفى مركز ومدينة القصاصين تذاع المباريات فى مركز شباب القصاصين الجديدة، ومركز شباب المحسمة المحطة، ومركز شباب صبري، ومركز شباب تل ثمود، ومركز شباب السويدات، ومركز شباب البغادة، ومركز شباب الهيش، ومركز شباب الكوع، ومركز شباب النجع، ومركز شباب الهوانية، ومركز شباب الوابورات، ومركز شباب أم عزام، ومركز شباب أم مشاق.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، تذاع المباريات بمركز شباب التل الكبير، ومركز شباب الاتحاد، ومركز شباب الظاهرية، ومركز شباب عرابي، ومركز شباب البعالوة الصغري، ومركز شباب تل أبو حامد، وفى مركز ومدينة فايد تذاع المبارات فى مركز شباب فايد، ومركز شباب فنارة، ومركز شباب سرابيوم.

وفى القنطرة شرق تذاع المباريات فى مركز شباب القنطرة شرق القديمة، ومركز شباب القنطرة شرق الجديدة، ومركز شباب الأبطال، وفى القنطرة غرب، تذاع المباريات فى مركز شباب البياضية، ومركز شباب الشهيد خيري، ومركز شباب البناهوة.

وفى مركز ومدينة فايد يذاع المباريات فى مركز شباب أبو سلطان، ومركز شباب الشمس، ومركز شباب المخاضة، ومركز شباب السعيدية، ومركز شباب كسفريت، ومركز شباب كسفريت الحمراء، ومركز شباب البحيرات.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.