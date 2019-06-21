صور.. أعمال شغب فى تشيلى خلال احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت تشيلى، أمس الخميس أعمال شغب وكر وفر بين الشرطة ومعلمين يتظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية ،ودخل المعلمين فى تشيلى في إضراب عام منذ أسبوعين اعتراضا على إجراءات الإصلاح التعليمى فى الفترة الحالية.

وقام المتظاهرون بأعمال تخريبية خلال اشتباكاتهم مع الشرطة، مما دفع الشرطة للتعامل معهم بالغاز المسيل.



إشعال النيران



إضراب المعلمين فى تشيلى



اعتداء المتظاهرين على الشرطة



الاعتداء على سيارات الشرطة



الشرطة تستخدم المياة ضد المتظاهرين



الغاز المسيل



تظاهرات



جانب من إضراب المعلمين