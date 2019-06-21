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صور.. أعمال شغب فى تشيلى خلال احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:37 ص
صور.. أعمال شغب فى تشيلى خلال احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم أعمال شغب فى تشيلى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شهدت تشيلى، أمس الخميس أعمال شغب وكر وفر بين الشرطة ومعلمين يتظاهرون للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية ،ودخل المعلمين فى تشيلى في إضراب عام منذ أسبوعين اعتراضا على إجراءات الإصلاح التعليمى فى الفترة الحالية.

وقام المتظاهرون بأعمال تخريبية خلال اشتباكاتهم مع الشرطة، مما دفع الشرطة للتعامل معهم بالغاز المسيل.

 

إشعال النيران
إشعال النيران

 

إضراب المعلمين فى تشيلى
إضراب المعلمين فى تشيلى

 

اعتداء المتظاهرين على الشرطة
اعتداء المتظاهرين على الشرطة

 

الاعتداء على سيارات الشرطة
الاعتداء على سيارات الشرطة

 

الشرطة تستخدم المياة ضد المتظاهرين
الشرطة تستخدم المياة ضد المتظاهرين

 

الغاز المسيل
الغاز المسيل

 

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من إضراب المعلمين
جانب من إضراب المعلمين

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 


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مظاهرات المعلمين

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